Традицията оживя в Симитли, четири кукерски банкета изпълниха деня с празнична енергия и настроение

Община Симитли оживя от звуците на традицията – четири кукерски банкета изпълниха деня с празнична енергия и радост. Сред тях и кукерите от кв. „Нова махала“ в Симитли с ръководител Юли Трендафилов, които събраха близки и приятели, за да отпразнуват своя ежегоден празник /сн. 1, 2, 3, 4/.

Поканата на организаторите бе уважена от кмета на община Симитли Апостол Апостолов и председателя на местния парламент Вилимир Александров, които се потопиха в празничната атмосфера и поздравиха домакините за усилията им да съхранят традицията. Както всяка година, така и тази гостите бяха посрещнати с богата трапеза и разнообразни музикални ритми, които съпътстваха празника до късно вечерта, превръщайки вечерта в незабравимо събитие за малки и големи.

И кукерската група на село Крупник „Драката“ събра на дълги трапези всички хора, отворили домовете си за един от най-големите празници за кукерите – Сурва / сн. 5, 6, 7, 8/. На традиционния празник на сурвакарите присъстваха и много гости и приятели от други кукерски групи в общината, които се насладиха на празничната атмосфера и традиционните ритуали.

Традициите се съхраняват и предават от поколение на поколение, затова групата всяка година увеличава своята численост и привлича нови участници, запалени от магията на кукерските обичаи. Организаторите бяха се подготвили с вкусен курбан, а гостите се повеселиха от сърце на дълги хора, изпълнени с ритъма и енергията на кукерските маски.

Сред присъстващите бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, председателят на местния парламент Вилимир Александров, зам. председателите Лиляна Айкова и Юлия Янчева, общински съветници от селото, директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – град Симитли Таня Янкова, кметът на село Крупник Александър Равначки и кметският наместник на село Сушица Георги Митрев. Празникът привлече и много жители и приятели на кукерските обичаи от региона, които се насладиха на богатата програма и топлата гостоприемност на село Крупник.

Сурва в Крупник отново доказа, че кукерските традиции не просто се съхраняват, а живеят, радват и обединяват хората, като дават сила на общността да празнува заедно и да предава магията на обичаите на следващите поколения.

Празнува и Полена. На пълен площад около 500 човека се веселиха от сърце и душа на традиционния банкет на кукерската група „Центъро“ /сн. 9,10, 11/.

Дълго хоро се изви на новия площад в центъра на селото от стотиците празнуващи. Казват хората – мерак трябва за всичко, и сурвакарите от Полена го доказват всяка година, че носят дълбоко в сърцата си мерака и любовта към традициите, към българищината.

Сред танци и песни отново пролича силният дух и несломимата воля на ревностните пазители на кукерството – мъжете, жените и децата от Полена, които предават магията на традицията от поколение на поколение. Сърцето на Полена туптеше в ритъма на традициите, вдигнато високо от гордостта да бъдеш българин и да съхраниш българското.

Празникът на кукерска група „Центъро“ и поканата на кмета на село Полена Веселин Топузов бе уважена от кметовете на село Градево Николай Филимонов, кмета на Крупник Александър Равначки, кметския наместник на село Сушица Георги Митрев, председателя на ОбС – Симитли Вилимир Александров, инж. Иван Герин, директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – град Симитли Таня Янкова, общинския съветник Владимир Благоев, приятели от близо и далеч и представители на други кукерски групи в общината.

За веселбата се погрижи оркестър „Живко бенд“, който вдигна градусите на празника с емблематични български песни, а за казаните с вкусен курбан се погрижиха Кадифка Хлебарска и Теменужка Бачева.

ИВАН ИВАНОВ






