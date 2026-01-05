ТРАДИЦИЯ! С футболен мач, завършил с победа на учениците надучителите, в благоевградското III ОУ изпратиха 2025 г.

С емоционален футболен мач, завършил с победа на учениците над учителите, в III ОУ „Димитър Талев” – Благоевград ознаменуваха края на календарната 2025 г. Дългоочакваното събитие, което е традиционно за благоевградското училище, се превърна в истински празник и изпълни спортната зала с многолюдна публика, като имаше и специално озвучаване, диктор…

С възгласи и аплодисменти на терена излезе тимът на учениците, воден от учителката по ФВС Румяна Станоева. По същия начин бяха посрещнати и учителите начело с капитана и централен нападател на отбора – директора Васил Чолаков. Главни действащи лица бяха и „остриетата” – преподавателите по математика Стефан Стефанов, по физическо възпитание и спорт Борян Керемидчиев, зам. директорът по учебната дейност Еленко Велков…

Моменти от футболния мач, който изпълни спортната зала с многолюдна публика/сн. 1 , 2, 3, 4/



Край тъчлинията застана обичаният и уважаван учител по география Владимир Алексов. Самият той се пенсионира преди няколко години години, но заема специално място в сърцата на учениците и своите колеги и е на „пожизнен и постоянен трудов договор“ като треньор на отбора на педагозите.

Отговорната задача да ръководи мача бе поверена на Кирил Михтарски, който е действащ футболен съдия.

Още с първия сигнал на рефера започнаха атаките към двете врати, като учениците бяха доста по-активни и закономерно откриха резултатата.

На почивката бяха наградени възпитаници на училището, завоювали призови места в конкурси и състезания. Емоционално послание отправи Димитър Борумов, който е завършил 3 ОУ, а след това Математическата гимназия. През 2021 г. той замина да учи в Нидерландия, дипломира се като бакалавър, а наскоро и като магистър по „Международни отношения“ в Лайденския университет, което е най-старото висше училище в Нидерландия и едно от най-старите действащите висши училища в света.

Д. Борумов с учителката по БЕЛ М. Папазова

Двата отбора с треньоритеисъдията малко след края на зрелищното дерби



„За пръв път имам честа за присъствам на това страхотно събитие. Най-важното в посланието ми към учениците е да не забравяме откъде сме тръгнали. Аз съм живият пример за това. Независимо дали в любимия град, или някъде по света, ние трябва да помним откъде сме тръгнали, а за мен мястото, къде направих първите си стъпки като човек, е именно 3 ОУ „Димитър Талев“. И трябва да бъдем винаги и навсякъде сред първите, какъвто е и девизът на любимото ни училище“, коментира развълнуван Д. Борумов, който поздрави учителите и гледа мача редом до преподавателката по български език и литература Марияна Папазова.

А футболната битка продължи с пълна сила и през второто полувреме. Имаше ефектни шпагати и самоотвержени заставания на пътя на топката, но за радост не се наложи намесата на медицинското лице, а самият факт, че реферът не показа нито един картон по време на цялата среща свидетелства за демонстрирания феърплей. В крайна сметка младежкият устрем и ентусиазъм взеха връх над опита и учениците победиха 4:2, като двата отбора се радваха на подкрепа от страна на публиката и получиха заслужени поздравления за представянето си.

Анализирайки загубата, треньорът В. Алексов призна, че двуразовите тренировки с капитана Чолаков са били недотам ефективни, и посочи, че тимът на учителите се нуждае от свежи попълнения. В унисон с това директорът се пошегува, че трансферният прозорец е отворен и се търсят нови играчи, като хонорарът им ще бъде шестцифрен…

След закачката, вече съвсем сериозно, В. Чолаков благодари на учениците и учителите и пожела на всички здрава и щастлива 2026 г.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА