Транспортна фирма отнесе глоба от 414 000 лв., митничари откриха 20 бидона алкохол в неин камион на ТИР паркинг в Благоевград

Районен съд – Благоевград потвърди имуществена санкция от 414 176 лв., наложена от Агенция „Митници“ на транспортна фирма, превозвала бидони с 19 590 л алкохол, без да е заплатен акцизен данък.

Камионът с 20 бидона наливен алкохол бил оставен на тир паркинг в Благоевград в следобедните часове на 27 април 2023 г. Шофьорът казал, че го паркирал за една вечер, тъй като имал проблем със съединителя, взел си багажа и си тръгнал.

На другия ден на тир паркинга пристигнали митничари и полицаи, които изискали записи от видеокамерите. Въз основа на тях са предприети оперативно-издирвателни действия и шофьорът е установен в пернишкото село Долна Секирна. Наложило се да дойде обратно до Благоевград, за да откара камиона до митническия терминал за проверка. В негово присъствие около 20:30 часа е отворено товарното помещение на камиона, където са установени 20 броя пластмасови бидона с кубична форма, съдържащи по около 930 литра всеки прозрачна течност с мирис на алкохол.

Със служебен денситометър митничарите извършили измерване на алкохолното съдържание на течността във всеки един от кубитейнерите, при което е отчетена стойност от 96% vol при 20°С на течността, съдържаща се във всеки от съдовете. От шофьора е изискано да представи документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз, но той дал само документи на товарния автомобил. В обясненията си заявил, че работи като шофьор в софийската фирма „Транс лимитед“ ЕООД от 13.04.2023 г. и това е било вторият курс, който поема, като преди това е правил един курс до Атина, Гърция, с инстантно кафе. Потеглил от София, без да знае какво превозва, като преди да стигне Благоевград лице на име Георги му се обадило по телефона и му казало да откара камиона на платен паркинг и да вземе документите и ключовете. Той ще дойде да го вземе с кола, което и по-късно в същия ден се случило.

В присъствието на водача от 20-те бидона са иззети проби от течността за експертиза, камионът бил пломбиран, а шофьорската кабина запечатана с лепенки на митницата. Анализът на иззетите проби, които са изследвани в Централна митническа лаборатория, показал, че това е неденатуриран етилов алкохол, с действително алкохолно съдържание по обем 96,09% vol при 20°С, годен за консумация.

На 02.05.2023 г. по случая са снети писмени обяснения от управителя на фирмата Николай Найденов, който заявил, че не е запознат със случващото се във фирмата, тъй като е упълномощил друго лице да взима решения. Упълномощеният представител Кирил Благоев също дал някакви обяснения, в които се споменва името Георги. На 26.07.2023 г. в присъствието на упълномощения представител на фирмата в ТД „Митница” – София е съставен акт за административно нарушение затова, че в товарния камион на дружеството е държан алкохол, без да е платен акцизен данък. Въз основа на акта на 18.01.2024 г. директорът на ТД „Митница” – София е издал наказателно постановление, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 414 176,38 лв., представляваща двойния размер на акциза, дължим за стоките, а бидоните са отнети в полза на държавата. Последвала жалба от управителя на софийската фирма в Районен съд – Благоевград, който иска отмяна на наказателното постановление. В хода делото, разгледано от съдия Владимир Пензов, са проведени разпити на свидетели. След преценка на събраните доказателства, наказателното поставление е потвърдено. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград.

