Трансфер в последния час! Еделвайсите от Сандански стряскат ЦСКА с още един тунизиец

Още една трансферна изненада поднесе ръководството на „Вихрен“ в навечерието на рестарта на първенството. В края на вчерашния ден от санданския клуб извадиха на светло още един етнически тунизиец, който беше картотекиран в БФС и не е изключено старшията Борислав Кьосев да го впише в тимовия лист срещу дубъла на ЦСКА. След привличането в хода на зимната подготовка на типичната десетка Хасан Бен Аяри, който е роден в САЩ, в Сандански финализираха преговорите с французина Мароан Михуби. На 26-годишния футболист се разчита да запълни пробойните в ядрото на дефанзивния вал, където перманентно се отварят проблеми с отсъствието на някой от централните бранители и се налага на невралгичния пост да се преквалифицират играчи с различен профил. 187-сантиметровият защитник с корени от северноафриканската държава е юноша на „Монако“.

„Вихрен“ представи последното си зимно попълнение с №19



Професионалната му кариера включва престои във френските „Ним“ и „Обан“, тунизийския „Стад Тунисиен“, украинския „Лвов“, датския „Ямербугт“ и латвийския „Тукумс“, откъдето пристигна в Сандански. В последния си отбор е имал ключова роля със 74 изиграни мача, в които е вкарал два гола, презентираха изявите на новото си попълнение от клуба в курортния град.

ТОНИ КИРИЛОВ