ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ ПРЕДИ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН! Радомирката Лидия Блажкова: Кола едва не ме помете на пешеходна пътека, близо до хипермаркета, от който децата си купуват закуски

Дни преди началото на учебната година радомирка сигнализира за проблем с безопасността на учениците на пътя. Тя споделя инцидент, при който едва не е пометена от профучала кола на улица „Райко Даскалов“, в близост до ОУ „Христо Смирненски“. Улицата е и част от главно шосе за Кюстендил, а в близост се намира хипермаркет, посещаван от децата за закуски.

„Излязох от хипермаркета и вървях по посока на ул. „Вардар“. Когато стигнах до главното шосе, един бус спря и ми даде предимство. Когато стигнах до средата на платното, кола изскочи иззад буса и профуча пред мен. Дръпнах се назад, вдигнах рамене в недоумение и погледнах шофьора на буса. Той вдигна рамене и лявата си ръка в знак, че не разбира какво става. Видях, че зад буса бяха спрели още 2-3 коли. Запомних някои данни за колата, имам почти с точност данни за времето на премеждието”, споделя Лидия Блажкова.

Неработещите светофари при болницата в Радомир



Проблемът според нея е, че преминаването на пешеходната пътека не е безопасно и че не са взети необходимите мерки както от общината, така и от охранителните органи, в района няма камери, които да гарантират идентифициране на нарушители.

Блажкова е подала сигнал и жалба в РУП – Радомир и КАТ – Перник, като припомня, че само преди дни на пешеходната пътека на същата улица срещу болницата бяха блъснати две момичета, едното от които пострада и е настанено в болница.

„Призовавам отговорните институции да вземат необходимите мерки за безопасността на движението в града и по-специално на пешеходните пътеки на главното шосе“, заяви Блажкова.

Проблемът е не само на този път-улица, но и във всички натоварени райони, и най-вече край училищата. Много радомирци настояват да бъде възстановена светофарната уредба на пътя за Кюстендил при болницата в града. Светофарите не работят от години, а мястото е конфликтно. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





