Тревожността и депресията съкращават живота

Когато говорим за дълголетие, обикновено мислим за хранене, спорт или наследственост. Но учените от години предупреждават, че има и друг „невидим убиец“ – психичното здраве. Нови мащабни изследвания показват, че тревожността и депресията могат да отнемат между 10 и 20 години от живота – толкова, колкото и пушенето. Според проучвания на университетите в Оксфорд и Копенхаген хората с тежки депресивни разстройства живеят средно с 15 години по-кратко, а при тревожните разстройства загубата на години е около 10. Когато обаче тези състояния се комбинират с други рискови фактори, като алкохолна зависимост или хроничен стрес, загубата може да достигне и над 20 години.

Психиатрите обясняват, че причините са комплексни. От една страна, депресията и тревожността пряко влияят върху мозъка и имунната система, увеличавайки риска от инфаркти, инсулти и диабет. От друга страна, те често водят до нездравословни навици – пушене, злоупотреба с алкохол, обездвижване, преяждане или пълно безапетитие.

„Много хора не осъзнават, че депресията е равностойна на всяка друга хронична болест. Тя не убива директно, но подкопава организма и скъсява живота по същия начин, по който го прави хипертонията или диабетът“, коментират експерти от Световната здравна организация.

Добрата новина е, че загубата на години може да бъде ограничена. Лекарите подчертават, че ранното търсене на помощ е ключово. Когнитивно-поведенческата терапия, антидепресантите от ново поколение, както и практики като медитация и йога доказано намаляват риска. Важна роля имат и социалните контакти – хората с близки приятели и стабилна подкрепяща среда живеят по-дълго дори при наличието на психични проблеми.