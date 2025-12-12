Треньорът на аутсайдера „Беласица“ Ж. Желев: Моментното класиране не е реално, ЦСКА показа със седемте поредни победи, че във футбола всичко е възможно…

Старши треньорът на „Беласица“ Петрич Живко Желев обобщи представянето на отбора във всички мачове, откакто той застана начело в разгара на сезона. Специалистът направи оценка на цялостната ситуация в клуба през есенния дял във Втора лига. Петричани записаха първите си две победи за сезона, но продължават да са на последното място. Желев отчете подобрение в играта на отбора, особено във фаза защита, след като бяха запазени четири сухи мрежи, от които три в последните 5 двубоя, в които бяха спечелени 7 точки. Комитите са и с мач по-малко от своите конкуренти в битката за оцеляване, което е слабо утешение за разтревожените фенове, които са разделени в мнението си дали любимците им ще оцелеят при професионалистите в края на кампанията. Ето какво сподели предводителят на „Бела“:

– Г-н Желев, на база 11-те мача начело на „Беласица“ каква оценка може да се направи? Има ли видим прогрес в представянето и в цялостната ситуация, въпреки че тимът остава на последната позиция?

– За голямо съжаление не успяхме да се откъснем от последното място и да се изкачим с една-две позиции нагоре. Но въпреки негативите има и добри страни в представянето на отбора. Спечелихме два мача и в четири срещи запазихме сухи мрежи, макар че бяхме сполетени от нелепата и ужасна контузия на основния ни вратар Кирил Георгиев. Има и няколко малки плюсове в изявите ни, но минусите са малко повече. Въпреки това не губим надежда и правим всичко по силите си. Насочили сме цялата енергия и внимание към селектирането на футболисти, които ще вдигнат неминуемо класата на отбора. Търсим нужните и точни футболисти на определени позиции и през пролетта да наваксаме тези изгубени точки от есента.

– Очаквате нови попълнения във всяка една от линиите. Възможо ли е това? И ще видим ли в някоя линия малко по-сериозни подкрепления, защото в защита кадровите проблеми са най-сериозни, но пък атаката изглежда като най-слабото звено в момента?

– Да, наистина е така. Още преди месец казах, че отборът ни има нужда от подсилване във всяка една линия, и то от футболисти, които да са лидери, за да могат и другите да покажат още по-добро ниво. Имаме нужда от такива футболисти. В защита в някои мачове се справихме, но искам да обърна внимание, че играта в тази фаза е на целия отбор. Имаше мачове, в които бяхме много дисциплинирани, например в двубоя срещу „Спортист“, чиито футболисти показаха, че не са лош отбор. Дори напротив, от добрите отбори в групата са, наблюдавах ги на живо в мача им с „Етър“. Същия този състав успяхме да го победим с дисциплина и с много разумни контраатаки. Имаше моменти, в които контролирахме нещата, като при тези прословути три гола за 20 минути, които ни отмениха през първото полувреме. Важното е, че успяхме да победим на чужд терен и да завоюваме първата си победа през есенния полусезон. Мачът със „Севлиево“ също беше позитивен – изпълнихме тактическите указания и макар че вкарахме в последните минути, се видя, че няма да загубим срещата. Срещу „Черноморец“ отново стояхме солидно в защита и в средата на терена, но за голямо съжаление не успяваме да реализираме положенията, които създаваме във всеки един мач. Дори в последния двубой, в който бяха направени много промени от мен срещу „Миньор“ в Перник, рискувах много със състава, но рискът е оправдан. Тогава много футболисти не играха на типичните си позиции, като Георги Каракашев, който игра централен защитник, Виктор Ергин игра десен бек, а Аспарух Смилков – ляв. Но и там имахме ситуация в 93-ата минута, която, ако не беше блестящата намеса на техния вратар, можехме и да спечелим, и то с доза късмет. Но аз съм реалист – и „Миньор“ имаха 2-3 шанса да победят. Така че ще обърнем внимание не само на играта в защита. Насочили сме се и в офанзивен план да привлечем нужните футболисти, да създадем конкуренция и нещата да се случват по-лесно и заслужено през втория полусезон.

– Може ли да се каже, че въпреки двете победи разликата остава голяма и ще бъде изключително трудно на фона и на подобряването, особено при „Етър“ и „Спортист“, които взеха доста точки тази есен?

– Не мисля така. Моментното класиране не е реално и ще кажа защо. Почивахме втория кръг. Ние и „Дунав“ сме с мач по-малко, така че реалното класиране беше точно на полусезона. Но видяхте, че макар да нямахме победа до мача с шоколадите, след двете победи срещу „Спортист“ и „Севлиево“, бяха много близо до излизане от зоната на изпадащите. Просто тогава свогенчани завършиха 0:0 с “Пирин“, а ако бяха загубили, щяхме да сме първият отбор над чертата. След една добра серия от два-три мача стават големи въртележки и един отбор като си повярва и като натрупа нужните резултати, ще принуди другите да му мислят. Така че към това се стремим, да стартираме добре пролетния полусезон. Започваме с „Локомотив“ /Горна Оряховица/, който не е тим за подценяване, но това е задължителен мач, ако искаме да останем в групата. После гостуваме на пряк конкурент „Спартак“ /Плевен/ и приемаме втория отбор на ЦСКА. Всичко зависи от нас. След това имаме две поредни домакинства срещу силни съперници. Но искаме да променим манталитета и в Петрич да се играе всеки мач само за победа. Така че няма нищо невъзможно. Виждате как един отбор като ЦСКА имаше осем мача без загуба, седем поредни победи, с което показа, че във футбола всичко е възможно. Не се предаваме, знаем на какво сме способни. Въпросът е да привлечем точните хора на определени позиции, да направим една пълноценна подготовка и оттам да имаме и спортен шанс, защото без него сме за никъде.

СТАНЧО СТАНЧЕВ