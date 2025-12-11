Треньорът на „Банско“ Б. Хазуров отчете противоречив полусезон с основен проблем в атака

Треньорският щаб на третодивизионния „Банско“ планира да призове футболистите за начало на зимната подготовка през втората седмица на месец януари. Старшията Борислав Хазуров и спортно-техническият щаб работят в момента върху изготвяне на програмата за предсезонния цикъл. Намеренията са тренировъчният процес до началото на пролетния дял от първенството на Югозападната Трета лига да протече изцяло при домашни условия, но е наличен и план Б за лагер на друго място, ако метеорологичните условия не позволяват да се провеждат пълноценни занимания в зимния курорт под Тодорка. Същевременно текат преговори с евентуалните съперници в контролните мачове, предвидени са дати за пет проверки. В ход е и търсенето на нови попълнения, които да вдигнат клаката на отбора и да спомогнат за измъкване от незавидното 15-о място, на което зимуват козлите след края на есенните двубои.

„Като цяло имахме един противоречив полусезон. На моменти играехме добре, но резултатите не бяха налице, а основният ни проблем бе в атака в доста от мачовете. Не можахме да компенсираме липсата на един Жоро Рошков, който замина в посока Севлиево след 4-ия кръг, а той бе ключов футболист за нашия отбор. Допуснахме немалко индивидуални грешки и липса на концентрация, а като прибавим младостта в състава, логично не можем да бъдем доволни откъм резултати и класиране, игрово също има какво да се желае. Все пак добрата новина е, че даваме път на млади футболисти и те растат с всеки изминал ден, но не трябва да мислят, че това е техният предел, а да се стараят още повече и да показват повече постоянство. Добре е също, че всички работим като екип и правим всичко възможно да направим така, че в „Банско“ нещата да са поставени на професионална основа и да търсим начини тимът ни да изглежда по-добре през пролетта. Никой не се заблуждава, че ще ни е лесно, и това още повече ни амбицира да работим всички заедно за каузата на клуба. Тепърва ще говорим в конкретика и дати за всичко, което ще се случва преди и по време на подготовката“, коментира наставникът Б. Хазуров.

ВАСИЛ БОРИСОВ