Треньорът на „Банско“ умува до последно за титулярите срещу ЦСКА III

Отборът на „Банско“ вероятно ще се лиши от услугите на поне един от своите основни играчи за предстоящата визита срещу третия отбор на ЦСКА. Ибрахим Шериф бе нападнат от вирус и през седмицата едва вчера опита да тренира, което най-вероятно ще го извади от групата, за да се възстанови напълно за домакинството срещу „Ботев“ (Ихтиман) на 4 октомври. Георги Фикийн е другият футболист, който остава под сериозна въпросителна заради проблемите с петата на десния крак, и за него ще се решава до последно дали да бъде ползван срещу армейските младоци. Проблемите с контузията на Йордан Лечов вече са зад гърба му, което вещае пейка за Костадин Маринополиев. Георги Проев игра с вирус при нулевото реми срещу „Левски II“ и издържа до почивката, след което му трябваха три дни да се възстанови. Старшията Борислав Хазуров ще вземе окончателно решение дали да включи младока в стартовата 11-рка в часовете преди мача в Костенец.

Сигурният отсъстващ в тима на домакините е Светозар Евтов, който си изкара червен картон миналата събота в Гоце Делчев. С минимални шансове да се появи на терена е Димитър Петров, който игра само 20-ина минути срещу неврокопчани, преди да напусне контузен. Йоан-Анис Киров се включи силно предния уикенд и даде заявка за титулярно място. Новият наставник на армийците Даниел Моралес ще избира между Кристиан Димитров и Антон Толев кой да замени в халфовата линия неубедителния Теодор Апостолов.

ВАСИЛ БОРИСОВ






