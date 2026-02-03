Треньорът на „Беласица“ отчете слабости в нападение, капитанът В. Костов се завръща в началото на март

Старши треньорът на „Беласица“ Петрич Живко Желев сподели мнението си за спаринга през уикенда, в който комитите направиха нулево равенство с елитния „Брера“ от Струмица. „Стана една добра проверка. Важно е футболистите да повярват, че имат възможността да се противопоставят на всеки отбор от нашата група. Не само резултатът беше добър, но и като игра смея да твърдя, че се представихме на ниво. Имахме две стопроцентови положения, но не можахме да ги реализираме. Ще продължаваме да работим в офанзивен план. Радващото е, че не допуснахме сериозни опасности пред нашата врата. През първото полувреме съперникът нямаше точен удар. Все пак говорим за отбор, който е седми в Северна Македония. До първия официален мач остават две седмици, действаме си по програма, готвим се. Мисля, че ще бъдем готови, стига да се опазим от грипа, който върлува. Тони Тасев имаше сериозни проблеми през седмицата, но игра без смяна“, заяви наставникът, който коментира и състоянието на част от липсващите играчи, пропуснали спаринга.

Ив. Марчев се надява скоро да се завърне в строя Т. Тасев /вляво/ изкара цял мач срещу струмичани, докато болка в прасеца спря А. Карачанаков Наближава моментът, в който В. Костов /отпред / отново ще поведе комитите

„При Петър Караангелов и Иван Марчев контузиите са от известно време. Ситуацията с Антон Карачанаков не е сериозна. На загрявката почувства неразположение и предпочетохме да не го рискуваме. Другите са на линия. Радващото е, че футболистите, които взеха участие, бяха на ниво“, поясни Желев. „Имам леки болки в адукторите, но не мисля, че травмата ми е нещо сериозно. Надявам се тези дни да се почувствам по-добре и да продължа занимания наравно с колегите си“, сподели Марчев. Оптимизъм относно състоянието си изрази и Валентин Костов, който претърпя операция преди Коледа. „От няколко дни тренирам с отбора. Постепенно ще вдигам натоварванията и смятам, че някъде към третия пролетен кръг ще съм на линия“, прогнозира капитанът на петричани. Според разчетите самуиловецът ще даде още една сериозна опция в отбраната от третия пролетен кръг в началото на март.

До края на подготовката на „Бела“ остава още една контрола, в която среща съименниците от Струмица. Мачът е насрочен за тази събота на „Царя“ от 14.00 ч.

СТАНЧО СТАНЧЕВ