Треньорът на „Вихрен“ В. Митрев трети в Националния плувен маратон „Д. Динев“

Треньорът на „Вихрен“ Валентин Митрев се класира на трето място в 10-ото издание на националния плувен маратон „Добри Динев“, който се проведе в язовир „Александър Стамболийски“. Световният шампион по водно спасяване от Сандански пропусна пред себе си по 10-километровата дистанция само доста по-младите Александра Вачкова и Рая Вачкова, която се нареди втора. Шести финишира другият представител на „Вихрен ветерани“ Борислав Иванов. В надпреварата при мъжете В. Митрев е първи, а Б. Иванов четвърти. Трасето бе оформено като триъгълник с помощта на 3 шамандури. Участниците в маратона трябваше да направят 4 обиколки на обособената геометрична фигура, преди да завършат изнурителното изпитание. От стартиралите 13 обаче го сториха 10. Всеки от тях организаторите наградиха с по 1 кг мед. Паралелно се проведе и традиционното масово преплуване на язовира. Отсечката от 1 км преодоляха близо 30 ентусиасти, сред които най-възрастен беше 93-годишният русенец Тодор Керчев-Паная, един от възродителите на плувния спорт в крайдунавския град след Втората световна война.

Санданският ветеран с част от призьорите Победителите при мъжете и жените В. Митрев и Ал. Вачкова след награждаването

ИВАН ДИМИТРОВ





