Треньорът на „Марек“ Т. Калпаков надхитри наставника на „Беласица“ Ж. Желев със стратегията да преквалифицира нападатели в защитници

Преди началото на дънното дерби на Югозапада във Втора лига на „Царя“ в Петрич, от което щастливи си тръгнаха гостите от „Марек“, с едноминутно мълчание и ставане на крака беше почетена паметта на починалия бивш местен футболист Чудомир Тодоров-Гръздата, който във вече далечното минало е играл за отбора на „Червено знаме“, предшественика на съвременния „Беласица“. В стремежа си да попълнят кадрови дупки, от една страна, и да изненадат съперника, от друга, наставниците на комитите Живко Желев и на дупничани Танчо Калпаков поставиха на нестандартни постове съответно Аспарух Смилков и Симеон Вешев. Кърналовецът, който номинално е флангови щурмовак и през миналия сезон бе голмайстор на бяло-червените, бе командирован на левия бек. И въпреки че през тази зона стана головото центриране за единственото попадение в мача, като цяло Пухи се справи добре, намираше време да се включва и в офанзивните действия на своите. „Ролята на краен бранител не е непозната за мен, имам доста мачове на тази позиция в „Пирин“ /Благоевград/, „Ботев“ /Гълъбово/ и при Петър Колев в „Бела“. Срещу „Марек“ се старахме доста, липсата на точност в завършващия удар и малко повече концентрация пред вратата ни лишиха от позитивен резултат, защото имахме две или три чисти голови положения“, сподели Смилков.

Подобна съдба на отсрещната барикада имаше Вешев, познат на феновете в региона с изявите си за „Банско“ дотук в кариерата си. Предвид контузиите и наказанията бях върнат в защита. Нямам желание да играя там, но вече в 2 мача ми се налага. Не беше трудно, защото и в „Дунав“ играех предимно в зоната на десния бек. По-важното беше да постигнем добър резултат и го направихме, след като предварителният ни план за мача сработи напълно“, коментира 31-годишното крило от Етрополе. Дълбоко в тила Калпаков бе върнал и Борислав Николов, който с вкараните 60 гола в 247 мача за „Струмска слава“ е сред най-резултатните играчи в историята на радомирския клуб. Той също се справи отлично в ариергарда на победителите благодарение на поливалентността си.

