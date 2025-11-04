Треньорът на „Фратрия“ изчетка еделвайсите от Сандански, Б. Кьосев: Целехме корема на техния вратар

Молдовският наставник на „Фратрия“ Алексей Савинов засипа с похвали не само своите играчи след ценния успех срещу „Вихрен“, но и играта на санданчани, чиято средна линия го впечатлила. “От всички отбори ние имаме най-наситен график, защото всички играят през 3-4 дни, а ние през два. Бяхме внимателни с възстановяването на футболистите. Това ни беше четвъртият двубой за седмица и половина, затова поклон пред момчетата. Говорихме, че за нас всяка среща е важен. Опитахме се да направим ротации в сравнение с мача срещу „Арда“ за купата /б.а. молдовецът направи 7 смени в титулярния състав срещу еделвайсите/. Искам да изкажа поздравления за „Вихрен“, защото първото полувреме беше игра, която се харесва на всеки зрител. И двата отбора имаха положения. Техните халфове са много силни. Засега това е най-силният ни съперник, срещу когото сме играли. Мачовете с лидерите са особени. Ще бъдем готови за дербито с „Дунав“. Ще бъдем със същото отношение, както към всеки друг отбор. Важното е да сме подготвени психологически”, заяви Савинов.

Ал. Савинов

Логично колегата му на отсрещната пейка Борислав Кьосев-Боце не беше доволен от резултата на „Коритото“ и намекна за нова порция солидни попълнения във всички линии през зимата. „Още преди двубоя имахме проблеми със стартовия състав по здравословни причини, липсват ни основни футболисти. Това обаче не може да ни е оправдание. Имахме положения, но вместо да ги реализираме, целехме корема на съперниковия вратар. А това значи, че заслужено и тръгваме без нито една точка. Следващия уикенд излизаме срещу противник, който е пред нас. И „Фратрия“, и „Янтра“, и „Дунав“ са силни отбори, които се изграждат вече 2-3 години, докато ние сме тим, който влезе току-що в лигата. За формация на няколко месеца мисля, че се представяме добре. Гледаме да съберем максимално много точки до паузата. Ако направим качествена селекция и допълним по 1-2-ма футболисти във всички линии, ще изглеждаме много по-добре. Съжаляваме много, че не спечелихме. Няма защо да правим трагедии, все пак ние сме новаци в тази компания. Направихме повече от очакваното дотук. Моето желание е да сме още по-напред, но засега явно толкова са ни възможностите. Надявам се след Нова година да изглеждаме много по-добре“, каза Кьосев, който и край морето трябваше да прави принудителни смени заради неразположението на Венцислав Бенгюзов и контузията на Даниел Кикиово.

СТАНЧО СТАНЧЕВ