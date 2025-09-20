Треньор на „Банско“ и футболист на „Септември“ /Сим/ изгоряха след зануляването между двата отбора

Предводителят на „Банско“ Борислав Хазуров и капитанът на „Септември“ /Сим/ Тодор Траянов изгоряха за днешните мачове в ЮЗ Трета лига. Зануляването между двата отбора в междинния кръг в сряда беше последвано от лишаване на треньора на козлите от правото да ръководи своите от пейката, както и възбрана за участие в един мач на лидера на симитличани. Хазуров, който в официалните протоколи се води като помощник-треньор заради липса на лиценз, си заработи на „Арена Крупник“ третия жълт картон през кампанията и това автоматично го праща на трибуните за домакинството срещу „Левски II”, а в добавка трябва да се бръкне с 300 лева. Стотачка е глобата за първия асистент на неврокопчанина Иван Топузов плюс предупреждение. Т. Траянов пропуска визитата на септемврийци в Разлог, след като получи петото си официално предупреждение от началото на първенството. Наставникът на симитличани Спас Стоименов пък е санкциониран с 200 лв. Единственият играч с червен картон в междинката Николай Дичев от „Балкан“ отпада от сметките за гостуването на челника „Кюстендил“. За сблъсъка на стадион „Христо Ботев“ в Ботевград зоналната футболна централа в София се застрахова с елитния рефер от Самоков Мариян Гребенчарски.

На ст. „Свети Петър“ в Банско ще звучи свирката на петричанина Александър Вангелов, а за радост на естетите по трибуните знаменце по едната тъчлиния ще развява Мария-Йоанна Василева. Нежно присъствие Съдийската комисия осигури и в Гоце Делчев в лицето на Адел Ангелова, която ще помага на кюстендилеца Антонио Антов в мача между аутсайдера в групата „Пирин“ и третия състав на ЦСКА.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





