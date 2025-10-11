Треньор на „Пирин“ стана помощник на легенда във Виетнам

Бившият треньор на „Пирин“ Уорън Фийни стана помощник на австралийската легенда Хари Кюъл във Виетнам. Тандемът бе представен начело на ФК „Ханой“, който е шести в тамошната лига В, със скромния актив 8 точки от 6 мача. Северноирландецът, който е трето поколение национал на родината си, престоя на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград в продължение на 2 г., по време на управлението на Пол Белогур. Пое орлетата през ноември 2019 г., а следващия сезон 2020/2021 тимът под негово ръководство се завърна в елита. Шест месеца по-късно обаче беше уволнен след загуба от ЦСКА 1948 и преди последните два тежки двубоя преди края на полусезона срещу ЦСКА и „Лудогорец“, оставяйки зелено-белите на предпоследното място в класирането с едва 12 т. Ден преди раздялата със старшията благоевградският клуб натири и асистента му Шон Маккарти, след като катастрофира по улиците на града, солидно почерпен, с 2.74 промила алкохол в кръвта.

Представянето в Ханой на екснаставника на „Пирин“ /вляво/ и на Хари Кюъл

Фийни и Кюъл се знаят още от съвместния им период като футболисти на „Лийдс“ в периода 1998-2001 г. Работили са заедно в екип и в „Кроули Таун“. Австралиецът предизвика сензация на лагера на орлетата в Турция през февруари 2020 г., когато се появи в базата на отбора, за да се види с отколешния си приятел, и изгледа двустранната игра на тима от областния център на Пиринско. В състезателната си кариера крилото от Зеления континент има близо 200 мача с 45 гола за белите от „Елан Роуд“, почти 100 срещи с 12 попадения за „Ливърпул“ и 65 /22/ за „Галатасарай“, с националната фланелка на Австралия изигра 58 двубоя, в които се разписа 17 пъти.

СТОЙЧО СТОИЦОВ