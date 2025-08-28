Трета проверка на измръзналите площи изненада земеделците в Кюстендилско: Заради лоши снимки не ни отпускат помощи   

Зам. министър Ив. Капитанов обеща: До края на седмицата ще изплатим 80% от обезщетенията за унищожените овошки, до 30 септември след проверка и оценка на комисията подпомагане ще получат и тези, чиито площи са в добро състояние.

Производители на череши от Кюстендилско сигнализираха днес за сериозни нередности при разпределението на държавните обезщетения след измръзването на реколтата тази пролет. Въпреки реални щети от над 90% в много градини, на много места са признати едва 10% от площите, като забавянията в изплащането и допълнителни проверки засилват напрежението.

В Кюстендилския регион, където се намират едни от най-големите черешови масиви в страната, производителите са изправени пред безпрецедентна ситуация – реколтата им е унищожена, разходите – огромни, а компенсациите от държавата – несигурни и често несправедливо разпределени.



След две вече приключили проверки на измръзналите площи производителите са били изненадани от информацията, че предстои трета, разпоредена от Министерството на земеделието. Страховете им са, че изплащането на средствата ще се забави драстично и вероятно ще се извърши чак след Нова година. Това би означавало финансов колапс за много от стопанствата, които няма да могат да покриват текущите разходи по поддръжка на градините си.

В района на село Бабинска река черешопроизводителят Орлин Димитров показа градина, която е пострадала изцяло, но въпреки това само една част от нея е одобрена за обезщетение. „Всички колеги тук сме със 100% протоколи за пропаднали площи. Това значи измръзване. Извършени бяха две проверки – едната във фаза цъфтеж, другата – при завръз. Но от 200 декара ми признаха само 28. Какъв е критерият?“, попита Димитров.

Друг производител допълни: „Каквито и проверки да правят, те не са ефективни. Имаме протоколи за 100% измръзване. Сега какво ще проверяваме? Нямаме ангажимент да се правят проверки на агротехническо състояние. Не е проблем самата проверка, а липсата на логика“.



Според производителите част от заснетите площи са снимани отблизо, а други – отдалеч, като помощта се отпуска само на последните, което допълнително засилва усещането за несправедливост.

По-рано днес след подаден сигнал от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който бе сезиран от земеделски стопани в региона, заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов пристигна в Кюстендил. Поводът са притесненията на земеделските производители, че едва 340 души в страната са получили компенсации за нереализирани площи.

„До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители”, заяви Иван Капитанов. Той поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Те ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички, чиито земеделски площи са в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на месец септември.



Кметът на община Кюстендил благодари за бързата реакция от страна на Министерство на земеделието и храните. „Това показва още веднъж, че заместник-министър Капитанов е приятел на нашата община и област. Изключително съм благодарен за неговата бърза реакция, както и за активността на земеделските производители, които първо се обърнаха към мен, а аз от своя страна към министъра. Така трябва да работим – местна и държавна власт заедно в подкрепа на земеделците“, подчерта кметът на Кюстендил.

Той допълни, че все по-ясно се очертава необходимостта от обединение на производителите. Вече се работи по учредяването на организация, която да отстоява интересите им.

Инж. Атанасов още веднъж настоя за активна работа по неговото предложение за създаване на защитено географско означение „Кюстендилска череша“. Той подчерта, че това е ключова стъпка за повишаване на добавената стойност на местните плодове, тъй като земеделието е структуроопределящ отрасъл за региона.

Кметът призова земеделските стопани да се включат активно в реализирането на инициативата, защото именно тяхното обединение и съвместни усилия могат да превърнат „Кюстендилската череша“ в разпознаваема и защитена марка с национално и международно значение.

ИВАН ИВАНОВ





