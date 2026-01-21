Трети влаков инцидент в Испания

В Испания – два нови инцидента на релсите само 48 часа след тежкия сблъсък на високоскоростни влакове в Андалусия, при който загинаха 42 души.

Последните произшествия са в района на Барселона, който е засегнат от силна буря.

Влак дерайлира, след като е ударен от скала, отнесена от бурята. Няма данни за пострадали. Очаква се около 400 хиляди пътници да останат без влакови услуги в района на Барселона, докато бъдат извършени проверки за безопасността на железопътната инфраструктура.

Властите съобщиха по-рано, че пътнически влак се удря в подпорна стена, срутена върху релсите. При инцидента загива машинистът, а най-малко 37 души са ранени, като петима от тях са в тежко състояние.