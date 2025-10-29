Тригодишно дете оцеля по чудо след счупване на клон на ул. „Македония” в Сандански

Тригодишно дете оцеля по чудо след счупване на клон от дърво на главната търговска улица „Македония“ в Сандански, срещу ГУМ. За това сигнализира началникът на звено „Чистачи“ към общинско дружество „Стройкомтранс“ Юлиян Динев.
„Вчера малко след 9.00 ч. на няколко метра пред мен се счупи огромен клон от дървото, под което бе едно дете. Жена наблизо реагира светкавично и го вдигна. Ако не бе реакцията й, сигурно детето нямаше да оцелее след този удар. След минути започнаха да ми звънят граждани и да ме информират, че клон от дърво се е счупил. Аз бях на място и видях с очите си какво се случи”, каза Ю. Динев и допълни, че за няколко дни четири са инцидентите със счупени клони на главната улица „Македония“.
На място пристигнаха от звено „Озеленяване“ и изчистиха падналия клон от пешеходната зона. Майката на детето, след като разбрала какво се е случило, е благодарила на жената, спасила сина й.
„Десетки са кестеновите дървета по главната улица в Сандански, които са компрометирани и опасни за пешеходците. Същите трябва да бъдат обследвани и тези, които са опасни, да бъдат отрязани”, каза Ю. Динев.
