Тригодишно дете оцеля по чудо след счупване на клон на ул. „Македония” в Сандански

Тригодишно дете оцеля по чудо след счупване на клон от дърво на главната търговска улица „Македония“ в Сандански, срещу ГУМ. За това сигнализира началникът на звено „Чистачи“ към общинско дружество „Стройкомтранс“ Юлиян Динев.

Юлиян Динев с една от работничките

„Вчера малко след 9.00 ч. на няколко метра пред мен се счупи огромен клон от дървото, под което бе едно дете. Жена наблизо реагира светкавично и го вдигна. Ако не бе реакцията й, сигурно детето нямаше да оцелее след този удар. След минути започнаха да ми звънят граждани и да ме информират, че клон от дърво се е счупил. Аз бях на място и видях с очите си какво се случи”, каза Ю. Динев и допълни, че за няколко дни четири са инцидентите със счупени клони на главната улица „Македония“.

На място пристигнаха от звено „Озеленяване“ и изчистиха падналия клон от пешеходната зона. Майката на детето, след като разбрала какво се е случило, е благодарила на жената, спасила сина й.

„Десетки са кестеновите дървета по главната улица в Сандански, които са компрометирани и опасни за пешеходците. Същите трябва да бъдат обследвани и тези, които са опасни, да бъдат отрязани”, каза Ю. Динев.

ЛИДИЯ МАНЕВА