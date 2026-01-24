Тримата експолицаи от Петрич, обвинени за участие в ОПГ, атакуват заповедите си за уволнение

Съдия Ваня Вълкадинова отхвърли жалбата на Георги Кимов, за Борислав Гецев и Иван Янев още няма произнасяне

Тримата бивши петрички полицаи, които бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, обжалват в съда заповедите за уволнение. Бившият началник на РУ – Петрич Борислав Гецев, Георги Кимов и Иван Янев бяха арестувани при безпрецедентна операция на 4 ноември 2024 г. след сигнал в дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. На 5 ноември те са привлечени като обвиняеми, а на 6 ноември съдия Божана Манасиева от Окръжен съд – Благоевград наложи мерки „задържане под стража“ на тримата, които след месец-два бяха променени в „домашен арест“. На третия месец от разследването, прокурорите от отдел 5 на Софийска градска прокуратура внесоха искане в Окръжен съд – Благоевград за временно отстраняване на полицаите, което бе одобрено на 6 февруари 2025 г.

Успоредно с наказателното производство, на 31 януари 2025 г. е предприето и дисциплинарно по заповед на директора на ОД на МВР – Благоевград комисар Даниел Димитров въз основа на данни на „Вътрешна сигурност“ за участие на полицаите в организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършват престъпления по чл. 302 НК (получаване на подкуп), чл. 354а, ал. 1 НК (производство, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества), чл. 287 НК (извършване на принудителни действия спрямо обвиняем, свидетел или вещо лице), чл. 357 НК (разгласяване на информация, представляваща държавна тайна) и др.

В крайна сметка заради нарушение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, служебните правоотношения на тримата полицаи от РУ – Петрич са прекратени със заповед на полицейския директор комисар Димитров от 19 септември 2025 г. Именно тази заповед бившите полицаи са оспорили пред Административен съд – Благоевград и са образувани три дела. Едно от тях, това на Георги Кимов, приключи, но не в негова полза, тъй като жалбата е отхвърлена като неоснователна от съдия Ваня Вълкадинова. От съдебното решение става ясно, че с постановление на прокурор от СГП от 06.03.2025 г. на председателя на дисциплинарно разследващия орган е разрешен достъп до конкретни явни материали по досъдебно производство №414/2024 г. В рамките на даденото разрешение към дисциплинарната преписка са приобщени протоколите от разпити на свидетели. В обхвата на дисциплинарното производство са включени обстоятелства за използвана от Кимов в сградата на РУ – Петрич в периода 17.12.2023 г. – 04.11.2024 г., физическа сила спрямо други лица, в т.ч. малолетни, чрез нанасяне на удари с ръце и с подръчни матирали (бухалка, пръчка и парчета от кабел) с цел получаване на самопризнания или някаква информация в техен ущърб. Някои от децата са дали сведения пред дисциплинарната комисия, че са били малтретирани, бити, заплашвани и принуждавани да пишат самопризнания, че са извършили кражби.

Едно от момчета твърди, че полицаят го заплашил, че „ако не разпише, ще му върже бордюр на ръцете и краката и ще го хвърли в някой язовир”. След като подписал документа, бил заведен във ФСМП, но полицаите не позволили да бъде прегледан. След като бил конвоиран до ареста в Благоевград, бил прегледан от медицински фелдшер, който установил, че момчето е с насинено око и контузия на гръдния кош. Сведенията на другите момчета са аналогични – за упражнено полицейско насилие. В жалбата си Кимов посочва, че събраните сведения, показания на свидетели са събрани от „съмнителни източници“, включително от медии с явни политически пристрастия. Показанията са противоречиви, голословни твърдения и не съдържат конкретика относно времето, мястото и начина на предполагаемото извършване на деянията.

Според съдия Вълкадинова обаче и тримата пострадали са дали конкретни сведения в които са посочили не само по какъв начин са получили нараняванията, констатирани от лекари в медицински документи, но са посочили и жалбоподателя като техен извършител.

Всяко едно от посегателствата върху физическата неприкосновеност на децата – И., П. и В., включително оказаната психическа принуда чрез заплахи, конкретно към И., за да подпише изготвен от полицейските служители документ, е самостоятелно основание за налагане на най-тежкото наказание за дисциплинарно нарушение заради накърняване престижа на службата и на МВР. С тези мотиви съдия Вълкадинова счита, че няма основание за отмяна на заповедта за уволнение и отхвърля жалбата на бившия полицейски инспектор Кимов. Той е осъден да плати 102 евро на ОД на МВР – Благоевград за юрисконсултско възнаграждение. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Другите две дела на експолицаите Гецев и Янев не са приключили в АС – Благоевград и са насрочени заседания за февруари. Наказателното производство спрямо тримата бивши криминалисти също не е приключило в СГП.

Припомняме, че тримата полицаи бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, ръководена от началника на РУ – Петрич. Това съобщи градският прокурор на София Илиана Кирилова на брифинг за столичните журналисти на 6 ноември 2024 г., докато в Окръжен съд – Благоевград се гледаха мерките на полицаите.

Разследването започнало по сигнал от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР в София заради евентуални зависимости между полицаите в Петрич и техни колеги в региона, обясни прокурор Кирилова. При полицейската операция в РУ – Петрич на 4 ноември 2024 г. са направени 26 обиска и са разпитани 11 свидетели, каза зам. шефът на СГП Христо Кръстев.

Групата рекетирала заведенията в Петрич, за да ги уведомява кога ще има проверка в района. Искали такса „спокойствие” от наркодилъри в региона, за да им осигурят „чадър“. Един от полицаите дори дал лампа на пласьор, за да отглежда марихуана. Един от тях бил и лихвар, като давал кредити на високи лихви и принуждавал длъжници да продават апартаменти и коли, за да си върнат парите.

„София е далече, не очаквайте някой да ви помогне“, казвали участниците в групата на тези, от които искали пари, цитира думите им прокурор Кръстев.

Шефката на СГП добави, че двамата редови полицаи са разследвани и за побой на две малолетни деца по време на разпит, които били удряни с кабел, а след това и задържани за 24 часа. Освен това се е стигнало до блъскане на глава в бюро, но децата не си извадили медицинско, защото нямали пари, а дядо им е направил снимки, каза прокурор Кирилова.

Началникът на „Вътрешна сигурност” в МВР Даниел Луков заяви, че сигнал за работата на групата е подаден преди повече от година, като през това време Борислав Гецев стана началник на РУ – Петрич. В хода на работата по тази група са постъпили данни за неправомерни дейности и в районното в Сандански, каза Луков. Само че там нямаше арести на полицаи.

