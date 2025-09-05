Трима арестувани за вейп с канабис в Пиринско

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са задържани три лица, у които са открити вейп устройства, съдържащи канабис.

В обедните часове на 04.09.2025 г. в района на с. Дагоново, 37-годишна жителка на селото е проверена от полицейски служители на РУ-Разлог, които открили у нея две електронни цигари тип Вейп с течност, реагираща положително на канабис и две стъклени контейнерчета с течност, която също е реагирала положително на канабис.

На същата дата в района на ул. „Христо Ботев“ в гр. Сандански, полицейски служители на РУ-Сандански проверили 29-годишен мъж от града, у когото са намерени пет вейп устройства, съдържащи течност, реагираща положително на канабис.

През същия ден в района на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Благоевград е проверен 39-годишен благоевградчанин, у когото полицейски служители на 01 РУ-Благоевград открили вейп устройство с течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис.

За случаите са уведомени компетентните прокуратури. Работата продължава.





