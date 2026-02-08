Трима българи на финал в Ливиньо: Очакваме олимпийски пробив в паралелния гигантски слалом

Българският сноуборд записа впечатляващ успех на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Трима от четиримата ни представители преодоляха ситото на квалификациите в Ливиньо и ще се борят за отличията в паралелния гигантски слалом днес.

Голямата новина дойде от Малена Замфирова. Дебютантката на Зимни игри показа желязна психика и влезе в топ 16 с 10-о време (1:34.29). На осминафиналите обаче я чака сериозно изпитание – тя ще се изправи срещу германката Рамона Терезия Хофмайстер, която като по-предно класирана има право да избира трасето. Лидер в квалификациите очаквано е чешката суперзвезда Естер Ледецка.

При мъжете България ще има две остриета във финалите. Младият Тервел Замфиров, който наскоро триумфира в Банско, потвърди отличната си форма. Той завърши пети в квалификацията (1:26.58), след като в първия рън дори даде трето време.

На осминафиналите Тервел излиза срещу Елиас Хубер (Германия), пише frognews.bg.

Ветеранът Радослав Янков, за когото това е четвърта Олимпиада, демонстрира класа и стабилност. Той влезе в елиминациите с 13-о време и ще премери сили с канадския сноубордист Арно Годе. Добрата новина е, че Янков и Замфиров са в различни потоци и няма да се изправят един срещу друг на старта на директните елиминации. Четвъртият ни представител, Александър Кръшняк, остана 31-и и приключи участието си.

Финалите в Ливиньо започват в 14:00 часа българско време. Стойността на постигнатото дотук е огромна, а надеждите за олимпийска радост са по-живи от всякога.