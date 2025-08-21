Трима в пернишкия арест заради амфетамин и марихуана

Трима са задържани за притежаване и разпространение на наркотични вещества от служители на Второ РУ в Перник. Иззети са общо около 50 грама амфетамин и марихуана. Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с притежаване, употреба и разпространение на наркотични вещества е проведена от криминалисти на Второ РУ. В хода й са задържани трима за притежаване и разпространение на наркотици. На ул. „Благой Гебрев“ до жилищен блок полицаите проверили 31-годишен перничанин от когото иззели пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при направения полеви наркотест. Преди тава на ул. „Ленински проспект“ униформени проверили 39-годишен местен жител. Последвал личен обиск, при който от раничка на гърба му е иззето пакетче суха зелена листна маса с тегло малко под 1, 5 грама, реагирала на марихуана при бързия полеви тест. Действията на полицаите продължили за установяване на евентуалния дилър на забранените субстанции.



На ул. „Юри Гагарин“, в междублоково пространство бил проверен 31-годишен мъж за когото имало данни, че разпространява наркотици. При вида на полицаите мъжът сдъвкал и изплюл алуминиево фолио, съдържащо бяло прахообразно вещество. При претърсване на обитавания от него адрес е иззето бяло кристално вещество с тегло около 45 грама, реагирало на амфетамин след полеви наркотест. Мъжът е криминално проявен, задържан за притежаване на наркотични вещества.

Образувани са бързи производства, работата по които продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





