Трима в „Пирин“ /Рз/ увиснаха за визитата в Костинброд

Мартин Газиев вероятно няма да стартира за „Пирин“ (Рз) при визитата срещу „Костинброд“ заради болежки в лявото бедро. Опитният футболист се готвеше индивидуално и в последната тренировка на отбора преди мача със сините новаци. Милен Лефтеров продължава да има проблеми с глезена на десния и все още не е записал дебютни минути през настоящата кампания. За двубоя днес увисна и Атанас Чепилов, който изпитва дискомфорт в ахилеса и макар че е вписан в групата, на него ще се разчита само при крайна нужда. Поне капитанът Благой Родов се завръща в игра, след като миналия уикенд отсъстваше по лични причини. Мартин Славов се очаква да излезе сред титулярите за сметка на най-прясното попълнение Илиян Киров, който се оплаква от травма и не тренира на пълни обороти. Може да се наложи срещата да започне друг от проблемните футболисти Красимир Шапкаров, но със сигурност няма да има сили да изкара повече от полувреме и нещо.

Мартин Газиев

Домакините са лишени от услугите на Асен Георгиев, който е наказан. От лекарски грижи се нуждаеше през седмицата Йоан Гаврилов. Възстановен обаче е добре познатият Борислав Будинов.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





