Трима гейове заедно осиновиха момиченце

Трима мъже, които споделят общо легло, станаха първите тройни гей родители в канадската провинция Квебек. Местните власти им позволиха да си осиновят 3- годишно момиченце. Ерик Льоблан, Жонатан Бедар и Жюстен Майо са в полиаморна връзка от 2018 г. Те казват за себе си, че са „стабилно семейство, което не се различава от другите, освен че сме трима“.

Службата за закрила на децата в Квебек обяви, че след като е извършила „задълбочена проверка“, е установила, че мъжете са напълно подходящи за родители. Нейни представители описаха осиновеното детенце като „много добро, любопитно, енергично“ – обичало да играе, скача и танцува. Преди да получи пълните родителски права, троицата е взимала неколкократно детето за кратки и по-дълги периоди, и в определен момент дори са го отглеждали като приемно семейство. Самото осиновяване стана факт на 12 септември, съобщи държавната канадска телевизия „Си Ти Ви нюз“.

Първият им опит да осиновят момиченцето ударил на камък, тъй като квебекското законодателство официално признаваше до скоро само двама родители (независимо от пола). Миналия април Върховният съд на Квебек обяви това ограничение за противоконституционно. Според магистратите то нарушава Канадската харта за правата и свободите, защото „дискриминира различните семейни модели“. Съдът даде една година на квебекските власти да пренапишат гражданския кодекс.

Докато това се случи, официални родители на момиченцето ще са само двама от мъжете. Третият, чрез адвокати, впоследствие ще изиска от властите също да го впишат като осиновител. „Имаме късмет, че сме трима, за да окажем на дъщеричката си цялата необходима подкрепа, така че ние сме истински късметлии, че тя е част от живота ни“, казва Ерик Льоблан.

Медиите там отделят голямо внимание на случая, описвайки го като революционен за Квебек. Полиаморните семейства в Канада обаче се срещат все по-често. След 2018 година, когато това стана възможно в други две канадски провинции – Онтарио и Британска Колумбия, там вече има няколко случая на деца, осиновени от повече от двама родители. Законодателството в двете провинции не поставя граници на полиаморните семейства, което означава, че те може да са съставени и от повече от трима души. Квебек досега изоставаше от този процес.

ЛГБТ+ организациите в Канада привестват промените, разглеждайки ги като стъпка към по-приобщаващо общество. Голяма части от населението обаче смята всичко това за извращение, което се вижда от коментарите в социалната мрежа Х под новината на „Си Ти Ви нюз“ за осиновеното момиченце.

Терминът „полиамория“, почти непознат в България, описва форма на немоногамно партньорство, при което хората поддържат „романтични, емоционални и сексуални връзки“ с повече от един партньор едновременно. Според практикуващи полиамория, това не бива да се възприема като изневяра, а като нзаимообвързващ начин на живот. Извън Канада, в САЩ градове като Съмървил и Кеймбридж в Масачузетс приеха през 2020 година законодателство, позволяващо полиаморни семейства. Гей активисти се опитват в момента да прокарат подобни поправки и в законодателството на Европейския съюз, за да може те автоматично да влязат като вътрешни правила и в държавите членки.flagman.bg