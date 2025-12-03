Трима египтяни, заловени на Кулата с фалшиви италиански лични карти, осъдени на 10 м. условно

Трима египетски граждани бяха осъдени за представяне на фалшиви лични карти на петрички гранични полицаи. Случаят е от 28 ноември, когато около 03:40 ч. в района на граничния преход при с. Кулата автопатрул от ГПУ – Петрич спрял за проверка лек автомобил с трима чужденци. Те представили италиански лични карти на граничния полицай Ивайло И. Димитров, които му се сторили съмнителни. Автомобилът бил отклонен, а чуждестранните документи за самоличност са подложени на незабавна експертна проверка. Резултатът показал, че италианските лични карти не са истински и е предприето разследване. Установено е, че всъщност тримата чужденци са от Арабска република Египет и са със статут на постоянно пребиваващи в България от август 2024 г. След като е им е осигурен преводач и служебен адвокат, те са обвинени, че съзнателно са ползвали неистински лични карти, на които е придадено вид, че са издадени от властите на Италия, което е престъпление по чл. 316, пр.1 от НК.

Египтяните се признали за виновни и сключили споразумение с наблюдаващия прокурор да бъдат осъдени условно – на 10 месеца с 3-годишен изпитателен срок, което е внесено за одобрение в Районен съд – Петрич. Делото е разгледано от дежурния съдия Петя Хантова от РС – Петрич, която след като се е уверила, че тримата чужденци разбират в какво са обвинени и доброволно са подписали споразумението, го е одобрила, а наказателно производство прекратено. С определение на съдийката тримата египтяни са осъдени да заплатят около 250 лв. разноски по делото – за експертизата и преводача. Фалшивите лични документи ще бъдат изпратени на италианското посолство за унищожаване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА