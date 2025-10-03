Граничен полицай е третата жертва на наводнението в „Елените“

Трима души загинаха след наводненията в „Елените“. Първата жертва, чието тяло е било открито, е на мъж, който е бил на работното си място в подземен етаж на сграда в курорта. Втората жертва е багерист, участвал в разчистването на пътя в „Елените“, информира кметът на Свети Влас Иван Николов. Мъжът е бил отнесен от голяма водна маса. Третата жертва е граничар, съобщи министър Даниел Митов пред журналисти, след като пристигна в Бургас. Екипи в „Елените” продължават да оглеждат района, както с хора, така и с дронове. Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи по-рано днес, че за района на в. з. Св. Влас и „Елените“ са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли пристигнаха на място. На помощ дойдоха военни, водолази и хеликоптер от София.

Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в „Елените“ преля и се наложила евакуация на населението. Властите посочиха, че около 50 човека са били евакуирани, като някои са по високите етажи на сградите. В района няма електричество. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено – над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

„Няма опасност за туристите. Искам да благодаря на МВР и Армията. Възложил съм проверка на територията как са се издавали разрешителни за строеж. След нея ще знаем дали говорим за стихия, или е причинено от неадекватност на местната власт”, коментира на брифинг министърът на туризма Мирослав Боршош.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище – 117 л/кв.м.

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол – Синеморец поради наводнение. Всички автомобили изчакват на място.

Неучебен ден беше обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра на Бургас беше затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч. Евакуирани са били около 30 човека, които вече са по домовете си, заяви гл.комисар Захари Васков, директор на ГДНП.

Спешната медицинска помощ в град Царево е временно преместена в сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Ситуацията към момента там – паднали ограждания на мостове, паднали дървета, наноси. Работата по почистването е започнала, а екипи на енергодружествата отстраняват повредите и опитват да пуснат електричеството. Планираният контролиран взрив за отпускане на река Велека на този етап той е отменен заради оттичането на водите.

Затворени са някои от основните пътищата в района.

Започва изграждането и на бентове по коритото на река Черна.

Водата е наводнила магазини, приземни етажи, отнесла е градински център и бензиностанция. Най-пострадали са няколко къщи в ниските части. Кметът на общината Марин Киров каза, че инфраструктурата е критично разрушена. Той посочи, че от предишното безствие има обекти, които не са възстановени, тъй като държавата не е отпуснала средства. И допълни, че те вече са тотално компрометирани.

В общините Царево и Приморско беше обявен неучебен ден.

Стихията е отнела живота на домашни животни.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново – Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково – път II-99 – път III-907 – Визица – Писменово – път II-99 Китен – Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

→ На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, посочи комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център на ГДПБЗН.

„Спря да вали, но всеки момент може пак да започне. Ситуацията е критична. Страшно. Имаме информация за един загинал, може и да са двама. Ние съгласуваме действията си с директора на пожарната и директора на МВР в Несебър”, заяви Пламен Желев, доброволец от Обществен съвет Несебър.

„До момента извозихме 4 деца от местното училище и една възрастна жена”, допълни той в предаването „Пресечна точка“.

Доброволците са предупредени, че трябва да се оттече водата и след това могат да се върнат и да действат.

Вътрешният министър Даниел Митов призова гражданите да не отказват евакуация и посочи, че ще бъде пуснато съобщение през BG Alert, че са длъжни направят това.

„Очакваме още валежи, не знаем колко ще са обилни“, каза още Митов.

„Засега нямаме информация за други хора да се издирват или други жертви. Дронове на Гранична полиция облитат района за признаци на бедстващи хора“, допълни той.

Силовият министър каза още, че колите, които са в морето са проверени от водолазите – в тях няма хора. От планината се е свлякла земна маса, допълни той. Почвата е достатъчно напоена, за да не може да попие повече вода, допълни той. Митов заяви, че през нощта ще има патрули, за да няма посегателство на имуществото на евакуираните. И изрази надежда тази евакуация да не продължи повече от 24 часа.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов посочи, че системата за ранно предупреждение е била задействана на територията на Царево, след което в община Несебър.

Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Иванов Джартов каза, че предстои да се вземе решение колко екипи ще останат на място.