Трима задържани в Пернишко за притежание на наркотици

Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, е проведена в сряда вечерта от служители на Второ РУ и участък „Полиция“ – Рударци. Около 17:45 ч. на ул. „Несебър“ криминалисти проверили 34-годишен мъж от пернишкото с. Драгичево. От него било иззето пакетче, съдържащо бяло прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при направения бърз полеви тест.

Около три часа по-късно, на ул. „Явор“, бил проверен братът на 34-годишния – 38-годишен мъж. При извършения му личен обиск от него е иззето бяло прахообразно вещество с тегло около 9 грама и реакция на амфетамин.

Полицаите продължили със следваща реализация, при която инспектирали жилище на ул. „Лом“, ползвано от 34-годишен жител на областния град. Открити и иззети са около 10 грама бяло прахообразно вещество, разпределено в пликчета тип „спейс бег“, както и пликче със суха зелена листна маса, реагирали съответно на амфетамин и марихуана. Иззети са още електронна везна и мобилни телефони, на които предстоят експертизи.

Тримата, от които двама криминално проявени, са задържани за срок до 24 часа с полицейска мярка и са образувани бързи производства. Действията по разследванията продължават под надзора на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА