Трима задържани за притежание на наркотици при спецоперация на полицията в Перник

Трима мъже са задържани за притежание на наркотични вещества от служители на Второ РУ – Перник. Действията са реализирани в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на дрога.

В понеделник около 14:30 ч. в близост до голям търговски обект в пернишкия квартал „Изток“ били проследени и проверени двама мъже от София на 23 и 31 години. При вида на полицаите те изхвърлили кутия от цигари, в която органите на реда открили суха зелена листна маса с тегло около 2,5 грама. При извършения полеви наркотест веществото реагирало на марихуана. Двамата са известни на полицията с различни криминални прояви.

Около 21 ч. в междублоково пространство автопатрул забелязал съмнителен мъж, който при вида на униформените изхвърлил полиетиленово топче и побягнал. След кратко преследване той бил задържан и установен като 42-годишен жител на Перник. Съдържанието на топчето е тествано на място и е дало положителен резултат за амфетамин с тегло около 1,6 грама.

Тримата са задържани за срок до 24 часа с полицейски заповеди. Образувани са две бързи производства по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. Уведомена е прокуратурата, а действията по разследването продължават.

