Трима задържани с алкохол зад волана в Петричко

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени трима водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 09.10.2025 г. около 15:40 часа в района на бившия ГКПП Кулата, 36-годишен мъж от с. Марикостиново е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,08 промила алкохол в издишания въздух.

На 09.10.2025 г. около 18:15 часа по ул. „Васил Кънчев“ в гр. Петрич, 54-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 0,91 промила алкохол в издишания въздух.

На 10.10.2025 г. около 01:00 часа по ул. Рокфелер“ в гр. Петрич, 39-годишен мъж от с. Боровичене е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ с наличие на 1,42 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.