Трима нарушители на пътя задържани от полицията в Перник и Радомир

Три бързи производства за шофиране на автомобили след употреба на наркотици и без книжка са започнати в Перник и Радомир. На 26 септември на кръстовището на улиците „Света Петка“ и „Синчец“ в областния град бил проверен лек автомобил „Ауди“, управляван от 43-годишен радомирец. Органите на реда установили, че мъжът шофира в едногодишния срок на отнетото му по административен ред свидетелство за правоуправление. Бил е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед.

31-годишен столичанин е шофирал лек автомобил „Мерцедес“ след употреба на кокаин. Той бил проверен на 26 септември около 22, 00 ч. на кръстовището на улица „Отец Паисий“ в гр. Перник. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

В неделя около 10, 15 ч. в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Ауди“, управляван от 46-годишен местен жител. При опит да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества и техните аналози, мъжът отказал. Справка в масивите на МВР показала, че през 2022 г. мъжът бил наказан по административен ред за същото деяние. Задържан е за до 24 ч. с полицейска заповед и е образувано бързо производство по чл. 343 „б“, ал. 6 от Наказателния кодекс. Законът предвижда лишаване от свобода до 6 месеца и глоба от 2 до 5 хиляди лева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





