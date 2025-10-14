Трима полицаи загинаха, след като заплашени от изселване взривиха фермата си в Италия

Трима полицаи загинаха, а други 12 униформени и една цивилна жена, бяха ранени при мощна газова експлозия в Северна Италия. Взривът избухнал, докато униформените се опитвали да изселят семейство от фермата им в Кастел д’Ацано, близо до Верона.

Задържани са двама души – брат и сестра на около 60-годишна възраст. Трети член на семейството им се издирва, след като успял да избяга след взрива, съобщава агенция ANSA.

Те са обвинени, че нарочно са предизвикали експлозията, след като многократно са заплашили дошлите да ги изселят полицаи, че ще се взривят. Самата експлозия настъпила, когато униформените отворили вратата на къщата, пълна с газ.

