Трима смазаха от бой 22-г. момче пред заведение в Петрич

22-г. момче от Петрич е пребито в двора на комплекс “Авалон”. Младежът е с окървавена глава, нос и травми по цялото тяло след като е бит с шутове и ритница от три момчета.

Младежът не е губил съзнание въпреки тежките удари , които му били нанесени.

Призори 22-г. петричанин е потърсил помощ в болницата, където са му направени множество изследвания и рентгенови снимки. Носът му е счупен и той бил категоричен , че ще съди нападателите си.

След преглед от хирург и невролог той е освободен за домашно възстановяване.





Марина Петрова

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