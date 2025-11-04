Трима спипани в Кюстендил при покупко-продажба на наркотици

Вчера кюстендилски криминалисти са задържали трима души след извършена покупко-продажба на наркотични вещества – 20-годишен продавач, 19-годишен клиент и 16-годишно момиче. От клиента е иззета опаковка с марихуана, от момичето е иззета опаковка с бяло прахообразно вещество и на бучки/амфетамин/.При последвалите процесуални действия в жилището на продавача са открити и иззети ел. везна, гриндер/мелница/ и 2 торбички спейсбек. Тримата задържани са кюстендилци. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.