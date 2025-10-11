Трима с изтекли наказания се качиха в автобуса на „Пирин“ (Рз) за Ихтиман

„Пирин“ (Рз) отново разчита на трима от основните си футболисти за днешното гостуване на „Ботев“ (Ихт), след като изтърпяха наказанията си. Атанас Чепилов, Джейхан Зайденов и Благой Родов заработиха червени картони в домакинската загуба с 0:2 от третия тим на ЦСКА, но изконсумираха санкциите в срещата с „Пирин“ (ГД) за купата на АФЛ и могат да бъдат използвани в Ихтиман. В защита единствената въпросителна е Борислав Сандев, който имаше проблеми с ахилеса и тренираше на облекчен режим. Той обаче бе включен в групата и ще се решава в последния момент дали ще получи възможност за изява като титуляр, или ще бъде оставен на резервната скамейка.

Тодор Кокалчев също се качи в автобуса, макар че имаше оплаквания след двубоя срещу гоцеделчевци в сряда. Идентична е ситуацията с Радослав Ганджов. Той се контузи на мача с ЦСКА III преди седмица и бе заменен на полувремето. „Ботев“ (Ихт) трябва да се реваншира пред шефовете си за нулевото реми в Банско, където за малко отърва поражението, след като позволи на съперника да го надиграе. В тима от Ихтиман също имат кадрови неволи. Там най-голямата въпросителна е около Веселин Васев, който трябваше да бъде заменен в средата на втората част, когато почувства болки в глезените. Мартин Иванов не е изключено да бъде оставен на резервната скамейка, защото не бе достатъчно убедителен срещу козлите и бе изваден по-рано.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ