Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане



Трима тайконавти останаха блокирани в орбита, след като капсулата им за връщане беше ударена от космически отпадък, предаде The Sun.

Тайконавтите (бел. ред. китайски астронавти ) Чен Дон, Чен Жонгруи и Уанг Дзие са на борда на космическата станция „Тиангонг“, наречена „Небесният дворец“ на Китай, от април.

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса на капсулата им.

Официални лица от Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) смятат, че то е причинено от малко парче космически отпадък.

Агенцията съобщи в сряда, 5 ноемрви: „Подозира се, че пилотираният космически кораб „Шънджоу-20“ е бил ударен от миниатюрно парче космически отпадък, и в момента се провежда анализ на удара и оценка на риска.“

Заместниците на астронавтите, които излетяха на борда на „Шънджоу-21“ октомври месец, вече бяха пристигнали на „Тиангонг“ преди да бъде открита повредата.

И двата екипажа сега работят заедно, за да инспектират космическия кораб и да преценят дали ремонтите могат да го направят безопасен за повторно влизане в атмосферата.

CMSA съобщи: „За да се гарантира безопасността и здравето на астронавтите и успехът на мисията, беше решено мисията за връщане на „Шънджоу-20“, първоначално насрочена за 5 ноември, да бъде отложена.“

Официалните лица не разкриха колко дълго ще продължи забавянето или дали космическият кораб „Шънджоу-21“ може да бъде използван като резервно превозно средство за връщане.

Ударът по капсулата подчертава нарастващия проблем с космическите отпадъци в ниска земна орбита.

Този „плаващ боклук“ включва фрагменти от стари сателити, части от ракети и дори инструменти, изгубени по време на излизания в открития Космос.

Всичко това се носи около планетата със скорост до 27,000 км в час.

Експертите оценяват, че в орбита има повече от 19 000 парчета отпадъци, и потенциално още половин милион по-малки фрагменти, твърде малки, за да бъдат наблюдавани.