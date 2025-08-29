Трима хандбалисти на „Пирин-64“ (ГД) с юношеския национален тим на турнир в Букурещ

Трима хандбалисти на „Пирин-64“ (ГД) бяха повикани в националния отбор на България за юноши до 18 г., на когото предстои участие в първото издание на международен турнир „Валентин Самунги“ в Букурещ. Това са крилото Костадин Янчев, голмайсторът Христо Костадинов и двуметровият Кристо Дречев, който е най-високият състезател на южняците. Триото е част от гръбнака на първия тим на гоцеделчевци, завърнал се миналата година в „А“ група.



Младите трикольори изкараха кратък лагер в Бяла, а от днес са в румънската столица. В българския състав старши треньорът Николай Георгиев-Кайо е привикал най-много представители на „Локомотив“ (Горна Оряховица) – петима, по трима имат пиринци и „Чардафон“ (Гб). Турнирът в Румъния започва с официално откриване в късния следобед, след което стартира участието на нашите в мачовете от надпреварата на името на един от най-големите тамошни спортисти В. Самунги, смятан за баща на съвременния хандбал в Румъния.

Съперници на българския национален отбор са „Динамо“ (Букурещ), „Бъзъу“ и испанският „Хандбол Есплугес“.

