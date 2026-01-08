Триото пишман обирджии на казиното в Хаджидимово остават „на топло“ в ареста

САС потвърди мерките „задържане под стража“ на нападателите, които атакуваха въоръжени на Коледа игралната зала и простреляха двама клиенти

Тримата мъже, които бяха арестувани за опита за въоръжен грабеж на казино в гр. Хаджидимово на Коледа, остават зад решетките. Магистратите от Апелативен съд – София отказаха да изменят в по- леки мерките „задържане под стража“, които бяха наложени от Окръжен съд – Благоевград на 28 декември. На практика тричленният състав на САС с докладчик съдия Веселина Вълева е потвърдил определението на окръжния съдия Петър Пандев. Това информираха от пресцентъра на САС и от Окръжна прокуратура – Благоевград, под чието ръководство се провежда разследването за извършения на 25.12.2025 г. опит за въоръжен грабеж в гр. Хаджидимово.

В хода на разследването е установено, че извършителите Д.К. и Г.Б. нахлули в казиното с незаконно притежавано огнестрелно оръжие, с което са били снабдени от помагача Й.М. В казиното са произведени два изстрела, от които са пострадали две лица, без опасност за живота.

С оглед събраните доказателства като обвиняеми са привлечени извършителите Д.К., на 32 години, от гр. Хаджидимово, и Г.Б., на 20 години, от с. Гърмен, област Благоевград, за престъпления по чл. 199, ал. 2, т. 2, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 339, ал. 1 от НК, а като помагач е привлечен Й.М., на 41 г., от гр. Хаджидимово, за престъпление чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК и по чл. 339, ал. 1 от НК.

С постановление на прокурор Ивайло Филипов от Окръжна прокуратура – Благоевград трите обвиняеми лица бяха задържани до 72 часа, след което бе внесено искане в Окръжен съд за вземане на най-тежките мерки за неотклонение „задържане под стража“. Това бе направено по отношение на тримата с определение на окръжния съдия Петър Пандев, което защитата обжалва пред Апелативен съд – София, който потвърди наложените мерки. Разследването по случая продължава.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА