Трио бивши комити зад граница с победа, загуба и екзотичен трансфер

Победата с 3:1 срещу „Чукарички“ затвърди бившия комита Куфре Ета и неговия „Войводина“ в Топ 3 на сръбския футболен елит, непосредствено след грандовете „Цървена звезда“ и „Партизан“. След нулево първо полувреме на стадиона в Нови Сад гостите поведоха в 54-та мин. чрез Марко Дочич, който бе точен от дузпа. Треньорът на бяло-червените Любиша Дюнджерски реагира с тройна смяна и хората му изравниха в 70-та мин. при поредната атака, на финала на която ветеранът в противниковата защита Ненад Томович заби кълбото в собствената си врата. Веднага след центъра пълния обрат направи Лазар Ранджелович, а Джон Узуегбунам, който влезе на смяна, окончателно реши спора в 86-та мин. Освен със солидната си игра в хода на целия мач, в началото на второто полувреме Ета инкасира и първия си жълт картон, откакто се премести оттатък западната ни граница. Неговият побратим от съвместния им престой в „Беласица“ Аксел Таонса беше на терена през всичките 90 минути, но не можа да помогне на „Вестерос“, който загуби с 1:2 визитата си на лидера в шведската Супереттан-лига „Калмар“. Мачът започна отлично за гостуващия тим, който излезе напред на „Гулдфаген Арена“ в 19-та мин. с гола на централния нападател Микел Лаодефогет. Литовецът Томас Калинаускас обаче изравни след час игра, а резервата Малкълм Столт в 79-та мин. съвсем отчая Таонса и компания. С тази загуба зелено-белите позволиха на „Одеволд“ да се изравни с тях на 3-то място с 41 т., което вещае люта битка до края, тъй като третият получава виза за участие в плейофа за промоция в елитната дивизия. Бразилецът Лукас Гроси, който се засече за малко с Ета и Аксел на „Царя“ през пролетта, ще продължи кариерата на другия край на света – в екзотичен Тайланд, обличайки екипа на „Нара Юнайтед“ от едноименния главен град на провинция Наративат.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






