Трио ястреби от Банско на световно по таекуон-до в Италия, други трима с медали край морето

СК „Хоук-Банско“ изпроводи трио национали на световното първенство по таекуон-до ITF в Италия. Място в представителната селекция на родината под предводителството на Тодор Козладеров заслужиха европейският първенец по кикбокс отпреди месец Мартин Димитров, примата на клуба в севернокорейския боен спорт Катрин Гемкова и Мария Котиркова.

Други трима ястреби от топ курорта под Тодорка се завърнаха с отличия от турнира по кикбокс за купа „Варна“. В морската ни столица се позлати Стилян Бояджиев, който триумфира в кат. 89 кг. Със сребърния медал се окичи при 64-килограмовите Иван Чеканаров, докато дебютантът Михаил Цинцаров стъпи на третото стъпало на почетната стълбичка в кат. 80 кг.

Медалистите край морето Ст. Бояджиев, М. Цинзаров и Ив. Чеканаров /отдясно наляво Триото национали М. Димитров, М. Котиркова и К. Гемкова /отляво-надясно

СТОЙЧО СТОИЦОВ