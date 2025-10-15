Тристранна среща на пирамида 106 при с. Жеравино събра туристи от България, Сърбия и Северна Македония

За Световния ден на интензивното ходене група около 200 туристи от България, Сърбия и Северна Македония за поредна година се срещнаха на пирамида 106 при село Жеравино в Чудинската планина, която е триграничната точка на трите държави. В началото на прехода секретарят на ТД „Осогово” Силвия Михова организира томбола за участниците в мероприятието.

С развети национални знамена в геометричния център на Балканския полуостров се срещнаха приятели, завързаха се нови запознанства, направиха се стотици снимки за спомен. Извиха се кръшни хора около пирамидата. Присъстваха туристи от Кюстендил, Нова Загора, Кърджали, София, Самоков, Крива Паланка, Скопие, Щип, Враня, Сурдолица, Босилеград, Търговище и др.

„Трогателно бе как духът на дружеските отношения между нашите три съседски държави лъхаше от лицата и усмивките на всички присъстващи“, сподели С. Михова.