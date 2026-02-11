ТРИУМФ: Биатлонистката Лора Христова донесе втори медал за България от Игрите в Милано-Кортина

Лора Христова донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км. 22-годишната българка показа изключителна концентрация на рубежа и стабилно представяне по трасето, което ѝ осигури място на почетната стълбичка.

Отличието е втори успех за българския отбор на зимния спортен форум тази година.

„Постигнах медала с много тренировки! На стрелбата се справих най-добре, състезанието беше изцяло ментално за мен, така че опитах да остана спокойна през цялото време. Бях много щастлива от прегръдката на Екатерина Дафовска, която беше на награждаването. Радвам се, че донесох нов медал за България. Много съм щастлива за бронза. За мен медалът означава много. Първият ми медал в кариерата беше бронзов. Сега, като професионалист, отново е бронзов. Бях много щастлива, че съм №23 – рождената ми дата. Опитах да нямам никакви очаквания преди турнира. Целта е да надграждаме. Благодаря на цялата страна за подкрепата“, сподели Христова, цитирана от БГНЕС, в минутите след бронзовия успех.

Олимпийската титла в дисциплината спечели французойката Жулия Симон, а сребърният медал остана за нейната сънародничка Лу Жанмоно. Христова записа едно от най-значимите постижения в кариерата си досега.

Едва на 22 години Христова вече записва второто си участие на Олимпийски игри. Дебютът ѝ беше в Пекин, където стартира в две дисциплини. В индивидуалната надпревара тя се нареди на 89-а позиция, а в щафетата, заедно с Милена Тодорова, Мария Здравкова и Даниела Кадева, българският квартет финишира 18-и.

Това отличие е трето в историята на българския биатлон на Олимпийски игри. През 1998 г. Екатерина Дафовска завоюва златото на 15 км. Последват бронза от Ирина Никулчина –преследването на 10 км в Солт Лейк Сити през 2002 г.