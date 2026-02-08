С руйно вино, наздравици и много настроение жители и гости на с. Полена отбелязаха Трифон Зарезан

Вчера и село Полена отбеляза празника на виното и винарите – Трифон Зарезан. Празник, носещ аромата на руйно вино, традиции и български дух, събра жители и гости, обединени от любовта към лозарството и съхранените през поколенията обичаи.

Празникът на жителите на село Полена бе уважен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов и народния представител Стефан Апостолов, които споделиха тържеството заедно с местната общност.



Кметът на селото Веселин Топузов поздрави всички присъстващи и отправи пожелание следващата година да бъде здрава, плодородна и още по-богата на вино и берекет.

С много настроение, наздравици и усмивки, празникът още веднъж доказа, че Трифон Зарезан е не просто обичай, а жива традиция, която събира хората и пази духа на българското село.