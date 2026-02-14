Три автомобила катастрофираха на „Тракия“, четирима са ранени

Три автомобила катастрофираха на магистрала „Тракия“. Инцидентът е станал около 10 ч., на 165-ти километър, посока София.

По първоначална информация, три превозни средства са се блъснали – товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж, и дви коли, шофирани от 80-годишен мъж и 65-годишен мъж.

По информация на Нова са пострадали четирима пътници – двама мъже на 42 и 29 години и две жени на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство. За двамата на 60 и 80 години са отчетени отрицателни резултати, за 65-годишния водач уредът отчел 0,28 промила.