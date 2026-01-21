Три благоевградски фирми се конкурират за охраната на общински обекти в Благоевград

Три благоевградски фирми се конкурират кой да поеме охраната с физически лица на общински паркове и обекти в Благоевград. Покана за участие в процедурата кметът Методи Байкушев е отправил до 4 охранителни дружества, но от „Волт- Н“ ЕООД на Николай Вълов няма постъпила оферта. Да изпълнят поръчката, която е разделена на 5 позиции, си съперничат „Е и О Секюрити“ ЕООД на Емил Георгиев, „С.И.А. Секюрити“ ЕООД на Красимир Алексиев, син на общинската съветничка Ваня Алексиева, и „Алфа Груп Секюрити“ ООД на Росен Туталов и Кирил Терзиев. Общата прогнозна стойност на поръчката е 674 905.40 евро, а срокът за изпълнение – 33 месеца. За осигуряване на физическа охрана в парковете „Ловен дом“ и „Даме Груев“ за този период са заложени 107 984,91 евро, за охраната на зоопарка и парк Бачиново са предвидени 161 977,26 евро, за гардове на общинските социални жилища са отделени 107 984,91 евро, за охрана на Кръста и на парк „Еленово“- 161977,26 евро, и за спортния интернат и стадион „Хр. Ботев“ -134 981,06 евро.

След проверка на документите на фирми комисия, назначена от градоначалника, ще прецени дали отговарят на изискванията, за да се отворят ценовите им предложения.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА