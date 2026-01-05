Три бързи производства за управление на МПС след употреба на наркотични вещества и с чужди регистрационни номера в Пернишко

На 1 януари в пернишкия квартал „Църква“ е проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 33-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Мъжът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за срок до 24 часа. Автомобилът не е иззет, тъй като не е негова собственост. След проведените процесуално-следствени действия е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража“. На 4 януари на ул. „Втора“ в Перник е проверен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 34-годишен перничанин. И при него техническото средство е отчело употреба на канабис. Водачът отказал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. На 1 януари около 21:30 ч. в с. Драгичево е проверен лек автомобил „Субару“, управляван от 25-годишен перничанин. Справка в информационните системи на МВР показала, че регистрационният номер отговаря на друго моторно превозно средство. Действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА