Три детски градини в Благоевград с временни директори, кандидатите се провалиха на конкурсите 

Три от детските градини в Благоевград са с временно изпълняващи длъжността директор, след като нито един от кандидатите не спечели конкурсите за ръководните постове. Новината потвърди зам. кметът по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска. Тя коментира, че са проведени три конкурса – съответно за ДГ №4 „Роса“, където още миналия септември директорката Ваня Кючукова е подала молба за напускане и се е преместила в друго населено място. Поради пенсионирането на доскорошните директори Антоанета Григорова и Славка Джаркова конкурси имаше и за ДГ №1 „Ведрица“ /до съда/ и ДГ № 2 „Света Богородица“, която е най-голямата детска градина в общината.

„И за трите места за съжаление не успяхме да изберем финалист поради различни обстоятелства, но най-вече заради факта, че кандидатите не успяха да се справят с конкурса, които е сериозен, с много специфични изисквания“, уточни Б. Шалявска и допълни, че конкурсите се състоят от две части – писмен изпит /тест/ с 50 въпроса, касаещи нормативната база и изискващи прецизност в информацията. Минималният резултат за преминаване към следващия етап – устен изпит /събеседване и защита на концепцията за съответната институция в системата на предучилищното образование/ е 30 точки, тоест 30 верни отговора, като някои от кандидатите не са се справили.

„В някои от случаите имаше хора, които бяха преминали първия етап, но не успяха да защитят добре концепцията си, така че да убедят комисията, че те са хората, които могат да поемат тази отговорност и важна задача. Затова на този етап в посочените детски градини продължаваме да имаме временно изпълняващи длъжността“, заключи зам. кметът.

Ръководството на ДГ „Роса“ е поверено на Тоня Маринова, дългогодишен педагог в детското заведение, като преди това е замествала директора, когато се е налагало. За ДГ „Ведрица“отговаря Десислава Благова, която също е от екипа и е запозната със спецификата на институцията и с отговорностите. В ДГ „Света Богородица“ вр.и.д. е Десислава Ангелова – отново педагогически специалист от колектива.

„Интересно е да се отбележи, че нито Десислава Благова, нито Десислава Ангелова бяха участници в конкурсите. И двете бяха разпознати от екипите като хора, на които може да се има доверие и биха се справили с тази отговорност“, каза още Б. Шалявска и посочи, че временните директори ще изпълняват длъжносттта до провеждането на нови конкурси и респективно определянето/назначаването на титуляри.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





