Три испански провинции се борят с огромни пожари, има загинали

Три провинции в Испания се борят с големи горски пожари. Извън контрол е стихията в Галисия, Кастилия и Леон и край град Касерес. На много места гражданите са принудени да гасят огъня с подръчни средства, защото броя на пожарникарите е недостатъчен, предава Нова.

Досега пожарите в Испания отнеха живота на седем души. Те избухнаха след дълга и мъчителна гореща вълна, която държи температурите над обичайните вече близо две седмици. Това лято е едно от най-тежките по отношение на горски пожари в последните 20 години.

„Много е изтощително. Самолети идват, но не стигат до тук. Така че трябва да отидем при съседите и да си помагаме. Ще видим дали можем да се справим. Донесли сме кофи, защото тока спря и не можем да ползваме маркучита или водните помпи“, каза жителят на провинция Галисия Базилио Родригес.

„Трябваше да съм в Билбао на работа. Но домът ми е тук. Не мога да изоставя семейството си или селото си. Не сме спали от четири дни. Помагаме на всички околни села. Днес е наш ред и ето ни как защитаваме домовете си“, споделя Хосе Алварес.





