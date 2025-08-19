Три катастрофи на АМ „Струма“ за два часа

Три катастрофи са станали на автомагистрала „Струма“ в рамките на два часа. Две от тях са в района на радомирското село Долна Диканя, а една при пернишкото с. Студена. Първият инцидент е станал около 10 ч. при 36 км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. Там движението е затруднето и се осъществява в изпреварващата лента. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“. Вторият инцидент е от 11,30 ч. пак в този район. Лек автомобил се е завъртял на пътното платно, вероятно заради несъобразена с пътните условия скорост. Третият инцидент пък е преди пернишкото село Студена в посока София. Той е станал около 11,45 ч. Няма информация за пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






