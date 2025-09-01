Три коли от пияни шофьори иззеха пернишките полицаи

Три бързи производства за шофиране на автомобили след употреба на алкохол са започнати в Перник. На 29 август на ул. „Батак“ бил проверен лек автомобил „Мицубиши“, управляван от 67-годишен жител на пернишкото с. Дивотино. Тестът му за алкохол с техническо средство отчел 2, 06 промила в издишания въздух. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът му е иззет и работата по случая продължава.

С 2, 32 промила алкохол в издишания въздух е шофирал лек автомобил „Форд“ 57-годишен перничанин. Мъжът бил проверен вчера около 10, 00 ч. на ул. „Захари Зограф“ в гр. Перник. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Автомобилът му е иззет и действията по разследването продължават.

Тази нощ на ул. „Лазар Робев“ от служители на „Пътна полиция“ бил проверен лек автомобил „Волво“ с водач 42-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство за алкохол, резултатът бил положителен – 2 ,08 промила в издишания въздух. Отказал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Автомобилът му е иззет и е уведомена прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






