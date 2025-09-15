За да изглежда лицето ви свежо, не е нужно да харчите цяло състояние за скъпи козметични процедури. С помощта на продукти, които всеки има в кухнята си, може да си приготвите три подмладяващи маски за лице, които изглаждат, подхранват и връщат блясъка на кожата.

С мед и кисело мляко



Медът е естествен антибактериален продукт и задържа влагата, а киселото мляко подхранва с млечна киселина, която нежно ексфолира.

Смесете 1 супена лъжица мед с 1 супена лъжица кисело мляко. Нанесете маската върху почистена кожа и оставете да подейства 20 минути. Отмийте с хладка вода.

Ефект: Кожата става мека, гладка и свежа. Маската е особено подходяща за зряла кожа, която има нужда от повече хидратация.



С авокадо и зехтин

Авокадото е богато на витамини А и Е, които подхранват и омекотяват, а зехтинът подсилва регенерацията на клетките.

Необходими са ви половин добре узряло авокадо и 1 чаена лъжичка зехтин. Намачкайте авокадото и смесете със зехтина. Нанесете на лицето и шията за 20 минути.

Маската изглажда фините линии и оставя кожата стегната и еластична.



С банан и жълтък

Бананът съдържа минерали и витамини, които подхранват, а жълтъкът е истинска бомба от протеини и полезни мазнини.

За маската ви трябват половин банан и 1 жълтък.

Намачкайте банана, добавете жълтъка и разбъркайте добре. Нанесете сместа върху лицето за 15 минути. Ефект: Кожата изглежда по-свежа и подхранена. Това е идеалната „лифтинг маска“ в домашни условия.



Правете маските вечер, след като кожата е добре почистена – тогава усвоява най-добре полезните съставки. Винаги пробвайте малко количество върху китката си, за да сте сигурни, че нямате алергия. За още по-добър ефект нанесете любимия си подхранващ крем след маската.Ретро.бг





